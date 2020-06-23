Комитет по этике РФС в пятницу рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия РФС Валерий Карпин Василий Кикнадзе Комитет по этике Футбол

Комитет по этике РФС изучит два вопроса на заседании в пятницу.

Так, будет рассмотрено не только высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, но и неприличный жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.

Напомним, что Карпин раскритиковал проведение чемпионата России в условиях пандемии коронавируса, а Кикнадзе показал средний палец в адрес фанатов «Локо».

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