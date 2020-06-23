Комитет по этике РФС в пятницу рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина

изучит два вопроса на заседании в пятницу.

Так, будет рассмотрено не только высказывание главного тренера , но и неприличный жест генерального директора .

Напомним, что Карпин раскритиковал проведение чемпионата России в условиях пандемии коронавируса, а Кикнадзе показал средний палец в адрес фанатов «Локо».

Карпин о том, то РФС рассмотрит его слова о «нет предела человеческой мерзости»: «Ума не приложу, кого задевает эта цитата»

Кикнадзе показал средний палец болельщику «Локомотива» и признал, что «погорячился»