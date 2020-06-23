Дивеев о матче с «Локо»: «ВАР можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно рукой сыграл»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями после поражения от «Локомотива» (1:2) в 29-м туре РПЛ.
– Что вообще можно по такой игре сказать?
– Не хватило моментов, может, реализации. Какие-то моменты были у нас, удар Дзаги, помню. И реализация, и моментов не хватило.
А в конце ВАР поставил пенальти. Минуты две должно пройти, чтобы разогнаться так же [как до этого]. ВАР можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно рукой сыграл.
– Ты в первом тайме очень хорошо пробил со штрафного. В стиле Игнашевича. Ты отрабатываешь такие удары? Bли это импровизация была?
– Импровизация. Просто подошел и ударил. Чуть не забил.
– С каким настроем теперь подойдем к последнему матчу с «Тамбовом»?
– Мы будем играть дома, нужно побеждать. Только победа, – сказал Дивеев.
На матче работала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным, который назначил два пенальти в ворота ЦСКА после вмешательства видеоассистентов.