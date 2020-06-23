Дивеев о матче с «Локо»: «ВАР можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно рукой сыграл»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями после поражения от «Локомотива» (1:2) в 29-м туре .

– Что вообще можно по такой игре сказать?

– Не хватило моментов, может, реализации. Какие-то моменты были у нас, удар Дзаги, помню. И реализация, и моментов не хватило.

А в конце ВАР поставил пенальти. Минуты две должно пройти, чтобы разогнаться так же [как до этого]. ВАР можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно рукой сыграл.

– Ты в первом тайме очень хорошо пробил со штрафного. В стиле Игнашевича. Ты отрабатываешь такие удары? Bли это импровизация была?

– Импровизация. Просто подошел и ударил. Чуть не забил.

– С каким настроем теперь подойдем к последнему матчу с «Тамбовом»?

– Мы будем играть дома, нужно побеждать. Только победа, – сказал Дивеев.

На матче работала бригада арбитров во главе с , который назначил два пенальти в ворота ЦСКА после вмешательства видеоассистентов.

ЦСКА сам отдал место в ЛЧ – такой «Локо» надо обыгрывать