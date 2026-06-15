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  4. Бельгия ушла от поражения от Египта – 1:1. Лукаку через секунды после выхода спровоцировал автогол Хани, Ашур забил из-за штрафной с паса Салаха

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Бельгия ушла от поражения от Египта – 1:1. Лукаку через секунды после выхода спровоцировал автогол Хани, Ашур забил из-за штрафной с паса Салаха
Бельгия и Египет сыграли вничью в 1-м туре ЧМ.

Сборная Бельгии поделила очки с командой Египта (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 19-й минуте полузащитник египтян Эмам Ашур открыл счет ударом из-за штрафной после паса Мохамеда Салаха.

На 66-й минуте на замену вышел форвард бельгийцев Ромелу Лукаку, и через 23 секунды его действия привели к автоголу защитника Мохамеда Хани, который пытался прервать прострел с фланга на набегавшего Лукаку и срезал мяч в сетку.

Чемпионат мира. 1 тур
15 июня 19:00, Люмен Филд
Логотип домашней команды
Бельгия
Завершен
1 - 1
1.3xG1.05
Логотип гостевой команды
Египет
Матч окончен
88’
Фатхи   Адель
88’
Эль-Фоту   Хафез
де Брюйне   Ванакен
86’
Доку   Фернандес Пардо
86’
76’
Салах   Карим
76’
Зико   Зизо
де Кейпер
75’
71’
Ашур   Рабиа
  Хани
66’
де Кетеларе   Лукаку
66’
Онана   де Кейпер
56’
Кастань   Раскин
56’
2тайм
Перерыв
34’
Эль-Фоту
19’
  Ашур
Кастань
14’
13’
Аттиа
Бельгия
Куртуа, Кастань, Мехеле, Нгой, Менье, Тилеманс, Онана, де Брюйне, Доку, Троссард, де Кетеларе
Запасные: Онана, Сейс, Витцель, Диегу Морейра, Кастань, де Брюйне, Пендерс, Салемакерс, Доку, Ламменс, де Кетеларе, Теате, де Винтер, Лукебакио
1тайм
Египет:
Шубейр, Эль-Фоту, Фатхи, Эль-Ханафи, Хани, Абдельмонем, Аттиа, Ашур, Салах, Зико, Мармуш
Запасные: Фатхи, Алаа, Абдельмагид, Зико, Сабер, Трезеге, Ашур, Эль-Шенави, Абдельмонем, Хассан, Эль-Фоту, Салах, Солиман, Алаа, Эмад
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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoчемпионат мира по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoМохамед Салах
logoЭмам Ашур
logoРомелу Лукаку
logoМохамед Хани

Комментарии

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Шнякин ляпнет какую-нибудь кринжатину, быстро понимает это, и начинает витьевато это забалтывать, но в итоге получается ещё хуже 🤡
ОтветБобби Боливия
Шнякин ляпнет какую-нибудь кринжатину, быстро понимает это, и начинает витьевато это забалтывать, но в итоге получается ещё хуже 🤡
Просто аудитория Шнякина это подростки, он сам это понимает и не особо стесняется своей ереси.
ОтветБобби Боливия
Шнякин ляпнет какую-нибудь кринжатину, быстро понимает это, и начинает витьевато это забалтывать, но в итоге получается ещё хуже 🤡
тише-тише, а то он щас в комменты прибежит и накатает тебе простыню в три страницы, почему ты не прав и вообще не шаришь)
Рукаку? Мне не послышалось?
ОтветSay Hello to the Robots
Рукаку? Мне не послышалось?
Да, тоже так услышал
ОтветSay Hello to the Robots
Рукаку? Мне не послышалось?
Ничем не удивил)
Первый раз фраза Египетская сила в тему)
Рукаку, говорит, разворачивается))) Шнякин просто феерический длб
Ответdaugavarigathchamp
Рукаку, говорит, разворачивается))) Шнякин просто феерический длб
Было было)
Ответdaugavarigathchamp
Рукаку, говорит, разворачивается))) Шнякин просто феерический длб
Явно на Спортсе пересидел. До этого ещё отметил "шутки про его другие части тела"
ну вот и первый пошел, после "Бетбум товарищеского матча" какой-то мундиаль против середняка - легкая прогулка
Ответg3tty
ну вот и первый пошел, после "Бетбум товарищеского матча" какой-то мундиаль против середняка - легкая прогулка
Бетбум - это Бонгакам, только по-русски?
Такое ощущение, что Бельгия на ЧМ и ЧЕ хорошо играет только против СССР и России
Шнякин, ты дурак? Какой Рукаку? Рукаку где-то щас отдыхает
Считаю, что главной звездой матча ФИФА должна признать Шнякина.
Мне одному показалось, что Шняка сказал «Рукаку»?
Он совсем поехал чтоли?

P.S. И ещё раз повторил. И кто допускает такого чудика к работе на ЧМ?
ОтветDesperadoes
Мне одному показалось, что Шняка сказал «Рукаку»? Он совсем поехал чтоли? P.S. И ещё раз повторил. И кто допускает такого чудика к работе на ЧМ?
Чем он хуже вас? Вам же весело много лет шутить про Дзюбу,вот он и подстроился под вас.
ОтветДмитрий Котов
Чем он хуже вас? Вам же весело много лет шутить про Дзюбу,вот он и подстроился под вас.
при чем тут Дзюба и рукаку в отношении Лукаку?? вы хоть бы прочитали откуда это взялось...
Не знаю, почему кто-то продолжает удивляться - но ведь Шнякин просто глупый.
Прям по словарному опредлению:
"Личность с ограниченными умственными способностями, недалекий, слабоумный (не в медицинском смысле), несообразительный, бестолковый, совершающий безрассудные, нелепые поступки или говорящий бессмысленные вещи."
При этом человеком он может быть неплохим (и даже хорошим) и в другой профессии его глупость была бы не так видна, как в случае работы комментатором.
Нам всем просто не повезло - надо к этому относиться по-философски. Холодная дождливая погода, пробки, остывший кофе и вот Шнякин-комментатор.
Ответbighi
Не знаю, почему кто-то продолжает удивляться - но ведь Шнякин просто глупый. Прям по словарному опредлению: "Личность с ограниченными умственными способностями, недалекий, слабоумный (не в медицинском смысле), несообразительный, бестолковый, совершающий безрассудные, нелепые поступки или говорящий бессмысленные вещи." При этом человеком он может быть неплохим (и даже хорошим) и в другой профессии его глупость была бы не так видна, как в случае работы комментатором. Нам всем просто не повезло - надо к этому относиться по-философски. Холодная дождливая погода, пробки, остывший кофе и вот Шнякин-комментатор.
Генич еще глупей на самом деле. Там это слышно и очевидно сразу, по паре фраз, в самих интонациях
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