Бельгия ушла от поражения от Египта – 1:1. Лукаку через секунды после выхода спровоцировал автогол Хани, Ашур забил из-за штрафной с паса Салаха

Бельгия и Египет сыграли вничью в 1-м туре ЧМ.

Сборная Бельгии поделила очки с командой Египта (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 19-й минуте полузащитник египтян Эмам Ашур открыл счет ударом из-за штрафной после паса Мохамеда Салаха .

На 66-й минуте на замену вышел форвард бельгийцев Ромелу Лукаку , и через 23 секунды его действия привели к автоголу защитника Мохамеда Хани, который пытался прервать прострел с фланга на набегавшего Лукаку и срезал мяч в сетку.

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