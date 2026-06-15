Матч окончен
Бельгия ушла от поражения от Египта – 1:1. Лукаку через секунды после выхода спровоцировал автогол Хани, Ашур забил из-за штрафной с паса Салаха
Бельгия и Египет сыграли вничью в 1-м туре ЧМ.
Сборная Бельгии поделила очки с командой Египта (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.
Матч проходил на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 19-й минуте полузащитник египтян Эмам Ашур открыл счет ударом из-за штрафной после паса Мохамеда Салаха.
На 66-й минуте на замену вышел форвард бельгийцев Ромелу Лукаку, и через 23 секунды его действия привели к автоголу защитника Мохамеда Хани, который пытался прервать прострел с фланга на набегавшего Лукаку и срезал мяч в сетку.
Кто выиграет ЧМ-2026?59569 голосов
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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Он совсем поехал чтоли?
P.S. И ещё раз повторил. И кто допускает такого чудика к работе на ЧМ?
Прям по словарному опредлению:
"Личность с ограниченными умственными способностями, недалекий, слабоумный (не в медицинском смысле), несообразительный, бестолковый, совершающий безрассудные, нелепые поступки или говорящий бессмысленные вещи."
При этом человеком он может быть неплохим (и даже хорошим) и в другой профессии его глупость была бы не так видна, как в случае работы комментатором.
Нам всем просто не повезло - надо к этому относиться по-философски. Холодная дождливая погода, пробки, остывший кофе и вот Шнякин-комментатор.