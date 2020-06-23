Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев перед матчем с «Рубином» поделился мнением о тренере казанского клуба .

Российский специалист тренировал армейский клуб в 2009-2016 годах.

– У кого здесь преимущество? Леонид Викторович досконально изучил нас, а мы – его.

– Перед игрой шансы всегда 50 на 50. Но действительно, каждый знает сильные и слабые стороны соперника, мы смотрим его игры, обзоры, кто-то даже статистику.

Викторыч по большому счету не изменился со времен карьеры в ЦСКА, такой же обычный человек с не особо смешным юмором, каким и был (смеется). Шутить у него не особо получается, хотя порой хорошие шутки и проскакивают.

Сам-то он Васе Березуцкому постоянно говорил, что тот не умеет шутить, но я в этом моменте больше доверяю Васе (улыбается). Если серьезно, Слуцкий всем все доказал, он квалифицированный и, не побоюсь этого слова, топовый тренер.

Будь как-то по-другому, он бы не выиграл чемпионства, Кубки, Суперкубки. Это способен сделать только топ. В ЦСКА где-то, конечно, не все складывалось, порой наоборот происходили чудеса. Но мы ценили, что Викторыч всегда умел собирать, настраивать команду, если нужно, устраивал нам релакс.

Ездили играть в пейнтбол, в рестораны на командный ужин, все это шло коллективу на пользу. У меня о Слуцком самые добрые искренние воспоминания, никогда о нем плохого слова не скажу, – сказал Акинфеев.

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