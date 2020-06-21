Гвардиола об апелляции «Ман Сити» в CAS: «Уверен, что мы будем в ЛЧ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола CAS финансовый фэйр-плей Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассчитывает, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) отменят исключение клуба из еврокубков. 

«Цель каждого сезона – играть в Лиге чемпионов и делать все возможное. Дело не в том, что будет в понедельник (13 июля CAS вынесет решение – прим. Sports.ru).

Я так уверен, поскольку видел аргументы клуба, что в следующем сезоне мы будем в турнире. Но нужно подождать. А после я выскажу мнение. Либо же клуб сделает заявление», – сказал Гвардиола.   

Напомним, УЕФА исключил «Ман Сити» из еврокубков на два года и назначил клубу штраф в 30 миллионов евро за нарушения правил финансового фэйр-плей

В CAS решается судьба «Ман Сити». На кону участие в Лиге чемпионов, 80+ млн ТВ-доходов и проект Пепа

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