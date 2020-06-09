Пеп о еврокубковом бане «Ман Сити»: «Уверен, нам разрешат играть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассчитывает, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) отменят исключение клуба из еврокубков.

«Мы готовы. Я доверяю людям и очень уверен, что нам разрешат играть в Лиге чемпионов, потому что мы хотим играть [в еврокубках].

13 июля мы узнаем решение, которое, надеемся, позволит клубу – работникам, игрокам и всем сотрудникам – пытаться и дальше расти в ближайшие годы», – сказал Гвардиола.

УЕФА исключил «Ман Сити» из еврокубков на два года и назначил клубу штраф в 30 миллионов евро за нарушения правил финансового фэйр-плей. Решение по апелляции клуба вынесут в июле.

В CAS решается судьба «Ман Сити». На кону участие в Лиге чемпионов, 80+ млн ТВ-доходов и проект Пепа