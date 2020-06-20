Федун о словах гендиректора «Зенита»: «Многие болельщики «Спартака» крайне возмущены!»

Владелец «Спартака» прокомментировал высказывания гендиректора .

Комментируя поведение и в раздевалке во время празднования победы в , Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со в Кубке».

«Я не хочу комментировать эту ситуацию. Но знаю, что очень многие болельщики крайне возмущены!» – заявил Федун.

Сегодня стало известно, что «Спартак» обратился в комитет по этике по поводу слов Медведева об эпизоде с Дзюбой и Азмуном.