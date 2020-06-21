Доменико Тедеско: «Почему судьи не смотрят ВАР? Против «Спартака» смотрят всегда»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско раскритиковал систему видеоповторов (ВАР) после матча 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
«Ситуация с Айртоном, с Рассказовым – почему судьи не смотрят ВАР? Против нас его смотрят всегда.
Я не знаю, что говорить ребятам в раздевалке. Ребята считают, что они играли лучше и заслужили большего, я не знаю, что им говорить.
Я говорю, что нужно принять это и продолжать работать и все изменится, но ничего не меняется. Это было не только сегодня», – заявил Тедеско.
Главным арбитром сегодняшнего матча был Сергей Лапочкин.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.
Жуткая истерика Тедеско в дерби: взорвался после дельного пенальти, толкнул судью, стукнул экран ВАР