Доменико Тедеско: «Почему судьи не смотрят ВАР? Против «Спартака» смотрят всегда»

Главный тренер раскритиковал систему видеоповторов (ВАР) после матча 27-го тура с «Локомотивом» (1:1).

«Ситуация с Айртоном, с Рассказовым – почему судьи не смотрят ВАР? Против нас его смотрят всегда.

Я не знаю, что говорить ребятам в раздевалке. Ребята считают, что они играли лучше и заслужили большего, я не знаю, что им говорить.

Я говорю, что нужно принять это и продолжать работать и все изменится, но ничего не меняется. Это было не только сегодня», – заявил Тедеско.

Главным арбитром сегодняшнего матча был .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

Жуткая истерика Тедеско в дерби: взорвался после дельного пенальти, толкнул судью, стукнул экран ВАР