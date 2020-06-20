Симеоне об игровом времени Гризманна: «В «Атлетико» 3 минуты очень важны. Мы так проиграли финал ЛЧ»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игровом времени Антуана Гризманна в матче с «Барселоной» в 33-м туре Ла Лиги (2:2).

Француз появился на поле лишь на 90-й минуте.

«У меня нет слов. Без комментариев.

В нашей команде три минуты могут быть решающими. Мы проиграли финал Лиги чемпионов за три минуты, поэтому они очень важны, как по мне», – заявил Симеоне. 

Напомним, что сразу после матча аргентинский специалист отказался отвечать на вопрос об игровом времени Гризманна и покинул интервью.

Окружение Гризманна возмущено поведением «Барселоны» и считает, что Месси может изменить ситуацию

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