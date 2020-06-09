«Бавария» и «Ман Сити» были готовы предложить за Хакими по 60 млн евро, но игрок выбрал «Интер»

Защитник , выступающий на правах аренды в дортмундской , близок к переходу в

Марокканец обойдется миланскому клубу в 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде возможных бонусов. Между сторонами еще не все согласовано. Суббота, 27 июня, станет решающим днем.

На Хакими претендовали «Манчестер Сити» и «Бавария». По данным журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, оба клуба были готовы предложить «Реалу» по 60 миллионов евро, а также более 5 миллионов в год самому футболисту.

Однако Хакими ответил отказом и выбрал «Интер». Он считает этот клуб идеальным местом для собственного роста.

Стоит отметить, что журналист Bild Кристиан Фальк опровергал, что «Бавария» предлагает футболисту большую зарплату.

В 32 матчах Бундеслиги Хакими набрал 15 (5+10) очков. Подробнее со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.