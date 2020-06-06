Аксель Витцель: «Расизму не место ни в спорте, ни в обществе. Цвет кожи не имеет значения»

Полузащитник высказался о проблеме расизма.

– Расизм является важной общемировой проблемой. Ваши одноклубники и недавно привлекли внимание к этому вопросу своими майками. Как вы это оцениваете?

– Любая акция, направленная на привлечение внимания к протестам, хороша. Поэтому я был рад за них, как и все, кто так или иначе принимал участие в акции протеста против расизма. Также меня обрадовало решение не наказывать их за этот поступок, так как эта тема очень важна.

– Каково вам было испытать расизм на себе? Ваш отец говорил, что вы оба стали жертвами расизма. Он написал, что специально не сидел рядом с другими родителями на ваших матчах в детстве, чтобы не слышать некоторые вещи. Также он сообщил, что иногда вы возвращались домой в слезах.

– К сожалению, это правда. Можно только вновь и вновь повторять: расизму не место ни в спорте, ни в обществе. Никто не рождается расистом. Мы должны понять, что цвет кожи человека не имеет значения, – заявил Витцель.