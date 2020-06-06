Прядкин о вирусе в «Оренбурге»: «У ряда представителей клуба выявлены признаки заражения. Сейчас они изолированы»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал информацию о положительных тестах на коронавирус в «Оренбурге».

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время.

Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора», – сказал Прядкин.

Следующий матч «Оренбурга» запланирован на 27 июня. Команда Ильшата Айткулова должна сыграть против «Краснодара».

Отметим, что предыдущая встреча «Краснодара» была перенесена на 19 июля из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в «Динамо».

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