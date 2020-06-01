Роман Широков: «Связка Гинер – Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о ситуации вокруг главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который может покинуть клуб.

«Если Гончаренко все-таки уйдет, то логичнее всего оставлять главным Овчинникова. Он давно в клубе, в курсе подготовки команды, игроков знает прекрасно. Пусть дорабатывает чемпионат, а дальше руководство уже решит.

А тренеры свободные у нас есть – тот же Бердыев. Верю ли я в тандем Гинера и Бердыева? Если Бердыев хочет работать с ЦСКА и добиваться целей как тренер, то должен приходить и отвечать за матчи, тренировочный процесс. А если хочешь быть менеджером, то вакансий пока нет. Но связка Гинер – Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно», – сказал Широков.

В субботу с разгромным счетом проиграл «Зениту» (0:4) в матче 23-го тура . После этого появилась информация о том, что главный тренер команды подал в отставку.

Некоторое время назад ЦСКА объявил, что старший тренер будет готовить команду к матчу следующего тура РПЛ против «Динамо» в связи с плохим самочувствием Гончаренко.