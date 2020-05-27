Тренер ЦСКА Овчинников: «Матч с «Зенитом» даст пищу для размышлений. Примем меры»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

Главный тренер Виктор Гончаренко не смог присутствовать на пресс-конференции, поскольку почувствовал себя плохо после игры.

– Васин – ключевой фактор поражений?

– Никого выделять не будем. Ошибки допускали все. Дальше будут приниматься определенные меры. Сделаем определенные выводы.

– Что привело к поражению?

– Была персональная ошибка на 2-й минуте. Потом второй быстрый гол. Быстрые голы всегда не лучшим образом влияют на игру. Не смогли перестроиться. «Зенит» использовал наши слабые стороны. Ничего не противопоставили.

Много ошибок в обороне. Можно было попробовать несколько иначе выставить оборону. Матч даст большую пищу для размышлений.

– Повлиял на физическое состояние уход ?

– Он большой мастер и тренер. Но Руслан Зубик работал с ним долгое время. Дублировал его позицию, когда Паулино был в национальной сборной. И самостоятельно работал. Программа подготовки почти не менялась. Дело не в Гранеро.

– Вчера «Ростов» не сыграл основой, сегодня – новости и вирусе в «Уфе» и Динамо. Ваш взгляд на ситуацию? Как должно было быть и что делать? Или надо было особенно прописать в регламенте

– Руководители РФС и РПЛ с руководителями клубов обсуждали ту или иную ситуацию в той или иной команде. Наверное, были договоренности в тех или иных моментах.

Были вынесены решения, которыми мы сейчас руководствуемся. Надо доскональнее знать предмет, чтобы говорить. Но если РФС допускает, что вместо «Ростова» едет старший год академии, на мой субъективный взгляд – лучше играть в футбол, чем не играть.

– У «Зенита» выходят на замену Дриусси и Ерохин, у вас – Тикнизян, Марадишвили и Кучаев. Когда такая разница в усилении, это влияет на итог?

– Какой-то горечи у тренеров нет. Любому тренеру хочется качественного усиления. У нас есть хорошие молодые ребята, которых мы обязаны развивать, чтобы они приносили результат главной команде. Можно сделать шаг назад, а потом – три вперед.

– Почему вышел Васин, а не Магнуссон?

– Это внутреннее решение. Не хотелось бы озвучивать. Выбор всегда делает главный тренер. Васин дал основания, чтобы выйти в старте на матч с , – сказал Овчинников.

Ну и как здесь не забил Чалов? Перед пустыми воротами три раза не попал по мячу, а через несколько минут Малком оформил дубль