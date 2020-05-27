Дюков о рестарте РПЛ: «Приняли правильное решение. В апреле у него было немного сторонников»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возобновлении после матча 23-го тура между и (0:4).

«В конце апреля сторонников возобновления чемпионата было немного. Но сейчас уже никто не сомневается, что мы приняли правильное решение. Как и практически не осталось тех, кто был против присутствия болельщиков на трибунах.

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Соблюдение социальной дистанции – очень важное требование. Мы видим нарушения, но радует, что они не носят массовый характер. Рассчитываем на ответственное поведение болельщиков.

Кроме того, если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах», – отметил Дюков.

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