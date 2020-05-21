Валерий Карпин: «Позиция «Сочи» не должна никого волновать»

Главный тренер рассказал, какие уроки извлек из ситуации, которая случилась перед матчем РПЛ с «Сочи».

– «Ростов» и сейчас говорит о том, что был и остается приверженцем возобновления чемпионата. Не пожалели о такой позиции?

– Нет. Мы за возобновление. Хотим доиграть и по спортивному принципу оказаться там, где можем оказаться.

– Какие уроки извлекли из этой ситуации?

– То, что может случиться что угодно, с кем угодно и где угодно в этой жизни – вот единственный урок. Говорить о том, что кто-то что-то не соблюдал, могут только посторонние люди. В магазин ходили – как весь мир. Заказывали продукты у курьеров – да, как и весь мир. Не ходили по Ростову, потому что все закрыто. А заразиться можно от кого угодно и от чего угодно.

– Видите шанс на перенос игры с «Сочи»? Cочинцы еще раз подтвердили свою позицию о неготовности к переносу.

– Позиция «Сочи» не должна никого волновать. В случае форс-мажора при чем вообще позиция «Сочи»? Людям, получается, неважно здоровье даже своих футболистов. Думаю, они понимают, что «Ростов» вряд ли сможет прилететь, и потому настаивают на такой позиции, – сказал Карпин в интервью «РБ-Спорт».

Накануне появилась информация, что у шести футболистов «Ростова» выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной.

Матч 23-го тура «Сочи» – «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. Хозяева настаивают на проведении игры.

сегодня сообщил, что «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча.

«Сочи» – стыд. Отказываются переносить игру с «Ростовом», хотя их игру с «Оренбургом» в декабре подвинули из-за ОРВИ