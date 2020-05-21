Кокорин о «Ростове»: «Нам сказали, что мы готовимся к игре»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин высказался относительно ситуации с матчем 23-го тура РПЛ с «Ростовом».
«Нам сказали, что мы готовимся к игре», — сказал Кокорин.
Накануне появилась информация, что у шести футболистов «Ростова» выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.
В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной.
Матч 23-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. Хозяева настаивают на проведении игры.
РФС сегодня сообщил, что «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча.
«Сочи» – стыд. Отказываются переносить игру с «Ростовом», хотя их игру с «Оренбургом» в декабре подвинули из-за ОРВИ