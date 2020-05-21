Кокорин о «Ростове»: «Нам сказали, что мы готовимся к игре»

Теги Ростов премьер-лига Россия РФС Александр Кокорин Чемпионат.com Сочи коронавирус Футбол

Форвард «Сочи» Александр Кокорин высказался относительно ситуации с матчем 23-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Нам сказали, что мы готовимся к игре», — сказал Кокорин.

Накануне появилась информация, что у шести футболистов «Ростова» выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной.

Матч 23-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. Хозяева настаивают на проведении игры.

РФС сегодня сообщил, что «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча.

«Сочи» – стыд. Отказываются переносить игру с «Ростовом», хотя их игру с «Оренбургом» в декабре подвинули из-за ОРВИ

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