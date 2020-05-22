Решение по коронавирусу в «Ростове» примут после заключения Роспотребнадзора («РБ-Спорт»)

Решение по , где зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, будет вынесено после заключения Роспотребнадзора.

По данным «РБ-Спорт», федеральный надзорный орган контактирует с коллегами из Ростова-на-Дону, чтобы выяснить все медицинские нюансы.

Скорее всего, решается вопрос о том, каким образом «Ростов» может возобновить тренировочный процесс.

Возможен вариант, при котором матч с «Сочи» перенесут с 19 июня, а игра дончан с «Арсеналом» пройдет согласно календарю – 27-го числа.

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос