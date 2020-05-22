Решение по коронавирусу в «Ростове» примут после заключения Роспотребнадзора («РБ-Спорт»)

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Решение по «Ростову», где зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, будет вынесено после заключения Роспотребнадзора.

По данным «РБ-Спорт», федеральный надзорный орган контактирует с коллегами из Ростова-на-Дону, чтобы выяснить все медицинские нюансы.

Скорее всего, решается вопрос о том, каким образом «Ростов» может возобновить тренировочный процесс.

Возможен вариант, при котором матч РПЛ с «Сочи» перенесут с 19 июня, а игра дончан с «Арсеналом» пройдет согласно календарю – 27-го числа.

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