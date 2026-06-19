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  4. Сестра Роналду Элма о партнерах португальца по сборной: «Неблагодарные невежды. Они не уважают даже собственные семьи, не говоря о человеке, которому не нужно ничего доказывать»

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Сестра Роналду Элма о партнерах португальца по сборной: «Неблагодарные невежды. Они не уважают даже собственные семьи, не говоря о человеке, которому не нужно ничего доказывать»
Сестра Роналду об игроках Португалии: не уважают никого, ему нечего доказывать.

Элма Авейру, сестра Криштиану Роналду, выразила недовольство его партнерами.

Сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.

Элма репостнула в сториз инстаграма пост, в котором рассказывается о реакции в соцсетях после матча. 

«В то время как в Португалии ведутся споры о том, должен ли Криштиану Роналду оставаться основным игроком национальной сборной, зарубежные поклонники капитана яростно защищают своего кумира. Аккаунты нескольких игроков национальной сборной в социальных сетях завалены комментариями от фанатов Роналду из других стран, написанными на английском и арабском языках, которые требуют большего уважения к капитану и большего количества передач в его адрес», – говорится в публикации.

«Они не уважают даже собственные семьи, не говоря уже о человеке, которому не нужно никому ничего доказывать и который находится там из-за любви, неблагодарные невежды», – написала Элма Авейру в своем аккаунте.

Сестра Роналду лайкнула высмеивающий Бруну пост. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека критикой и требованиями чаще пасовать форварду

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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Элмы Авейру
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Комментарии

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Сестры Авейру намного активнее в атаке, чем их братец
ОтветЕбздрогыч
Сестры Авейру намного активнее в атаке, чем их братец
Может их взять в сборную вместо него, эти истерички точно всех порвут на поле))
При чем тут собственные семьи, что она несёт! Вся семейка Роналду с невероятно раздутым ЧСВ😅
Как же достали эти неблагодарные невежды! Хорошо, что у синьора Роналду есть Кати и Элма. Они всегда отследят неблагодарность. А главное, скажут чистую правду! Ведь аккаунты игроков сборной завалены обращениями фанов Роналду, требующими давать ему больше передач!🤣
Если доказывать нечего, сиди дома ёпт.
Семейка дебилов.
да, ему не нужно ничего доказывать - просто сидеть на лавке, выходить на 15 мин и не мешать играть партнёрам.
"которому не нужно ничего доказывать"
Тогда зачем он лезет в старт сборной?
Если нечего доказывать то нафига поперся на чм чужое место занимать? Тем более не важный турнир для него же.
Сестры Авейры уже высказались, сейчас очередь Моргана
Роналду примеры сестрам задевает что-ли?
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