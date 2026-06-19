Инфантино и премьер-министр Канады расписались на российском флаге.

Российский болельщик Антон Шаповалов попросил президента ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Канады Марка Карни расписаться на флаге России во время матча ЧМ-2026 между Катаром и Канадой (0:6).

Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада).



«Я из Москвы. «Нулевка» – это наша компания друзей, небольшой фан-клуб сборной России. С 2014 года вместе путешествуем по всем матчам сборной. Вчера были на игре Канада – Катар.

Неожиданно оказалось, что Инфантино сидит совсем рядом с нами, чуть выше. Подошли сфоткаться – он был абсолютно за, даже с флагом. По-русски с нами говорил: «Хорошо, спасибо». Охрана была, но вела себя очень лояльно. Мы сфотографировались, и я попросил их с премьером Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписались», – рассказал Шаповалов.