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Инфантино и премьер Канады расписались на российском флаге болельщика на матче ЧМ-2026: «Джанни был абсолютно за, по-русски с нами говорил: «Хорошо, спасибо»
Инфантино и премьер-министр Канады расписались на российском флаге.

Российский болельщик Антон Шаповалов попросил президента ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Канады Марка Карни расписаться на флаге России во время матча ЧМ-2026 между Катаром и Канадой (0:6).

Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада).

«Я из Москвы. «Нулевка» – это наша компания друзей, небольшой фан-клуб сборной России. С 2014 года вместе путешествуем по всем матчам сборной. Вчера были на игре Канада – Катар.

Неожиданно оказалось, что Инфантино сидит совсем рядом с нами, чуть выше. Подошли сфоткаться – он был абсолютно за, даже с флагом. По-русски с нами говорил: «Хорошо, спасибо». Охрана была, но вела себя очень лояльно. Мы сфотографировались, и я попросил их с премьером Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписались», – рассказал Шаповалов.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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Комментарии

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Инфантино нет на миротворце? Будет.
Антоше от Рони - это Джаник написал? Или премьер Канады?
ну инфантино слат, это всем известно
Ну, все. Это потрясающая новость.Теперь все по другому будет. Допуски, флаги, гимны.
Ну Инфантино ещё ладно,но ждём новость,что премьер Канады перепутал флаг России с каким-нибудь другим
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