📺 На ВидеоСпортсе’’ теперь доступны 20 федеральных телеканалов. Бесплатно можно смотреть «Матч ТВ» и ЧМ-2026
С сегодняшнего дня на ВидеоСпортсе’’ есть возможность смотреть телеканалы в прямом эфире.
Наши пользователи получили доступ к 20 федеральным каналам, которые входят в первый и второй мультиплексы цифрового телевидения.
Среди них «Матч ТВ», «Первый канал», «Россия-1», НТВ, ТНТ, «Пятый канал», «Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ».
Вместе с эфиром «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’ стали доступны и прямые трансляции матчей чемпионата мира, которые показывает телеканал.
Трансляции доступны бесплатно и без дополнительной подписки.
Смотреть телеканалы можно на ВидеоСпортсе’’ по этой ссылке – без перехода на сторонние площадки.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура22743 голоса
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ВидеоСпортс’‘
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