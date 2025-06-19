📺 На ВидеоСпортсе’’ теперь доступны 20 федеральных телеканалов. Бесплатно можно смотреть «Матч ТВ» и ЧМ-2026

С сегодняшнего дня на ВидеоСпортсе’’ есть возможность смотреть телеканалы в прямом эфире.

Наши пользователи получили доступ к 20 федеральным каналам, которые входят в первый и второй мультиплексы цифрового телевидения.

Среди них «Матч ТВ», «Первый канал», «Россия-1», НТВ, ТНТ, «Пятый канал», «Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ».

Вместе с эфиром «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’ стали доступны и прямые трансляции матчей чемпионата мира, которые показывает телеканал .

Трансляции доступны бесплатно и без дополнительной подписки.

Смотреть телеканалы можно на ВидеоСпортсе’’ по этой ссылке – без перехода на сторонние площадки.