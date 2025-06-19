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📺 На ВидеоСпортсе’’ теперь доступны 20 федеральных телеканалов. Бесплатно можно смотреть «Матч ТВ» и ЧМ-2026

С сегодняшнего дня на ВидеоСпортсе’’ есть возможность смотреть телеканалы в прямом эфире.

Наши пользователи получили доступ к 20 федеральным каналам, которые входят в первый и второй мультиплексы цифрового телевидения. 

Среди них «Матч ТВ», «Первый канал», «Россия-1», НТВ, ТНТ, «Пятый канал», «Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ». 

Вместе с эфиром «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’ стали доступны и прямые трансляции матчей чемпионата мира, которые показывает телеканал.

Трансляции доступны бесплатно и без дополнительной подписки. 

Смотреть телеканалы можно на ВидеоСпортсе’’ по этой ссылке – без перехода на сторонние площадки.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура22743 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ВидеоСпортс’‘
телевидение
телеканал Россия 1
logoМатч ТВ
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
logoПервый канал
logoпремьер-лига Россия
НТВ
видео
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