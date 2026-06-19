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  4. У 57-летнего Мостового родился сын: «Послал фото Роберто Карлосу, отвечает: «Не похож»

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У 57-летнего Мостового родился сын: «Послал фото Роберто Карлосу – отвечает: «Не похож»
Александр Мостовой стал отцом в третий раз.

Александр Мостовой рассказал, что у него родился ребенок, обсуждая состояние сборной Бразилии.

– На трибунах сидят футболисты, которые знают, что такое выигрывать чемпионат мира: Роналдиньо, Роберто Карлос... Кстати, после игры мы списывались с Роберто, и он меня поздравил с рождением сына. Я ему послал фотографию сына, он сказал: «Не похож». Я говорю: «Откуда ты можешь знать?»

– А сын во время матча сборной Бразилии родился? 

– Нет, немножко раньше.

– Во время Шотландия – Гаити, да?

– Нет, полтора месяца уже, – сказал 57-летний экс-хавбек сборной России в шоу «Кто здесь Царь?».

У Мостового родился уже третий ребенок. Также у него есть сын Александр и дочь Эмма.

***

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница «Бетсити» во «Вконтакте»
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Комментарии

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Не похож на кого? На Карлоса или на Мостового? Тема раскрыта не полностью, получается.
ОтветEvgen Vynokurov
Не похож на кого? На Карлоса или на Мостового? Тема раскрыта не полностью, получается.
Да фиг знает,но рыжий...
ОтветEvgen Vynokurov
Не похож на кого? На Карлоса или на Мостового? Тема раскрыта не полностью, получается.
Не похож на сына футбольного человека.
По моему все новорожденные чем то похожи на Роберто Карлоса)))
ОтветTIMOXA1979 TIMOXIN
По моему все новорожденные чем то похожи на Роберто Карлоса)))
шикарно!
ОтветTIMOXA1979 TIMOXIN
По моему все новорожденные чем то похожи на Роберто Карлоса)))
Там главное малеха выждать с недельку что ли )))
Назвал Гильермо
Ответ[ADO]
Назвал Гильермо
Нет, Мурад))
ОтветGreen grass
Нет, Мурад))
Гильермо Мурад Абаскаль Мусаев Мостовой - на испанский манер.
- Не похож
- Откуда ты можешь знать?
- Он от нефутбольного человека, сразу вижу.
Не похож ? Какая разница? В рождении детей уже все придумано, ничего нового для меня в этом нет
ОтветGreenUfa
Не похож ? Какая разница? В рождении детей уже все придумано, ничего нового для меня в этом нет
Ничего нового нет, но всегда есть интрига, кто же настоящий отец)
Чеканить хоть умеет?
Ответpeople people
Чеканить хоть умеет?
Он бы тогда не хвастался)
Вспомнился старый анекдот. Муж пришёл в роддом и кричит с низу: " Нина, ну кто там у нас, мальчик ? Жена высовываясь в окно на 4-м этаже -- Да, мальчик. -- А на кого похож ? -- Да ты его всё равно не знаешь.
А знаете, как бы я к нему не относился, хочу поздравить с этим чудесным событием 🎉!
Саша молодец, между интервью по телефону из туалетов успел и сына забацать
Ответalekseitibekin
Саша молодец, между интервью по телефону из туалетов успел и сына забацать
Ну одно другому не сильно мешает при должной сноровке) Причём, как мы знаем, Александр в этот момент преспокойно мог мяч чеканить обеими ногами.
А первые 9 - 16 месяцев и непонятно будет, похож малой на царя или нет .
А вот потом уже посмотрим, футбольная походка у него , или какая
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