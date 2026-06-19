У 57-летнего Мостового родился сын: «Послал фото Роберто Карлосу – отвечает: «Не похож»
Александр Мостовой стал отцом в третий раз.
Александр Мостовой рассказал, что у него родился ребенок, обсуждая состояние сборной Бразилии.
– На трибунах сидят футболисты, которые знают, что такое выигрывать чемпионат мира: Роналдиньо, Роберто Карлос... Кстати, после игры мы списывались с Роберто, и он меня поздравил с рождением сына. Я ему послал фотографию сына, он сказал: «Не похож». Я говорю: «Откуда ты можешь знать?»
– А сын во время матча сборной Бразилии родился?
– Нет, немножко раньше.
– Во время Шотландия – Гаити, да?
– Нет, полтора месяца уже, – сказал 57-летний экс-хавбек сборной России в шоу «Кто здесь Царь?».
У Мостового родился уже третий ребенок. Также у него есть сын Александр и дочь Эмма.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница «Бетсити» во «Вконтакте»
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- Откуда ты можешь знать?
- Он от нефутбольного человека, сразу вижу.
А вот потом уже посмотрим, футбольная походка у него , или какая