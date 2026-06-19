Александр Мостовой стал отцом в третий раз.

Александр Мостовой рассказал, что у него родился ребенок, обсуждая состояние сборной Бразилии .

– На трибунах сидят футболисты, которые знают, что такое выигрывать чемпионат мира: Роналдиньо, Роберто Карлос ... Кстати, после игры мы списывались с Роберто, и он меня поздравил с рождением сына. Я ему послал фотографию сына, он сказал: «Не похож». Я говорю: «Откуда ты можешь знать?»

– А сын во время матча сборной Бразилии родился?

– Нет, немножко раньше.

– Во время Шотландия – Гаити, да?

– Нет, полтора месяца уже, – сказал 57-летний экс-хавбек сборной России в шоу «Кто здесь Царь?».

У Мостового родился уже третий ребенок. Также у него есть сын Александр и дочь Эмма.

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