Глава АПЛ о квотах для меньшинств: «Изучим критерии других организаций, но прогнозы пока давать не хочу»

Теги премьер-лига Англия дискриминация Футбол

Председатель совета директоров АПЛ Ричард Мастерс высказался о возможном введении в лиге квот для BAME (чернокожих, азиатов и других этнических меньшинств).

«У многих организаций есть критерии в области разнообразия. Мы все изучим.

Будет продолжен диалог с клубами по поводу дискриминации в целом. Полагаю, это важная тема. Впрочем, я бы не хотел делать прогнозов на этот счет. Важнее всего, чтобы не было никаких ограничений для входа.

Правило Руни (клубы низших дивизионов обязали интервьюировать как минимум одного чернокожего при выборе главного тренера – прим. Sports.ru)? Мы пока его не обсуждали. Думаю, обсуждение будет, но пока у нас нет мыслей о возвращении к этой теме», – сказал Мастерс.

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