Невилл о дискриминации: «Нужно говорить о равном представительстве в советах директоров, среди тренеров и по всей стране»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал принять решительные меры для борьбы с дискриминацией в футболе.

«Забудьте о кампаниях. Забудьте о словах. Нужны действия. Они должны быть реальными и показательными. Нам нужно совершить гигантский скачок, а не делать крошечные шаги каждый год.

Мы знаем об очевидной дискриминации, об очевидных злоупотреблениях. Нужно говорить о равном представительстве в советах директоров, среди тренеров и далее по всей стране.

Я не собираюсь прятаться от этого. Нам нужно образование, нам нужны протоколы, нужно запустить процессы, которые обратят вспять то, то происходит в нашей стране.

Реальность такова, что мы относим оскорбления на расовой почве в ту же категорию, что и оскорбления в случае, если ты играешь за «МЮ» или сборную. Мы просто мирились с этим. Мне стыдно, что кто-то боролся за права игроков на всех уровнях, а я боролся с этим недостаточно усердно», – заявил Невилл.

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