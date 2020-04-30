Давид Алаба: «Грустно видеть, как черные братья и сестры испытывают столько боли. Не одобряю расизм и насилие»

Защитник «Баварии» высказался о проблеме расизма.

«Как чернокожий человек, выросший в австрийской Вене, я должен был учиться на истории моих предков. Мы должны объединиться и добиться перемен. Если мы не говорим, то мы часть проблемы.

Грустно видеть, как мои черные братья и сестры испытывают столько боли, это разбивает мне сердце.

Я не одобряю насилие в любой форме: расизм, изнасилование, дискриминация и так далее. Поднимитесь и позвольте нам поступать правильно, бороться со злом.

Получайте знания, расспрашивайте своих чернокожих друзей об их опыте. Мирно беседуйте. Пожалуйста, не отводите взгляд в сторону.

Единство человечества – оно нужно нам сейчас как никогда. Дай бог вам здоровья», – написал Алаба в твиттере.

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