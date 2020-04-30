Клопп об игроках «Ливерпуля», вставших на колено: «Я был горд. Это важное послание»

Главный тренер высказался об участии игроков команды в акции Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).

Футболисты мерсисайдской команды ранее почтили память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда, встав на одно колено.

«Для нас общение друг с другом и Black Lives Matter – естественные вещи. Особенно если вы посмотрите на нашу команду: у нас есть игроки из Африки, из Англии и так далее.

Для нас это настолько естественно, что поначалу мы даже не думали о том, чтобы отправить послание.

Но потом парни обратили внимание на это. Тогда они спонтанно решили сделать это (сесть на колено). Я очень гордился ребятами в течение долгого времени, но это был еще один необычный момент.

Был очень горд, когда они сделали фото, потому что это важное послание», – сказал Клопп.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда