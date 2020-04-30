Гулиев начнет тренировки со «Спартаком-2» через полторы недели

Стало известно, когда полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, переведенный в дубль, возобновит тренировки.
23-летний хавбек приступит к занятиям через полторы недели, когда «Спартак-2» начнет подготовку к чемпионату ФНЛ-2020/21.
Сообщалось, что Гулиева перевели в «Спартак-2» из-за конфликта с сербским тренером Владом Чепзановичем, проводящим занятия вместо Доменико Тедеско. Первая команда начала подготовку к рестарту РПЛ, а игрок был отправлен заниматься дома.
В сезоне-2019/20 полузащитник провел 15 матчей за «Спартак» и не совершил ни одного результативного действия.