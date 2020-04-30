Гулиев начнет тренировки со «Спартаком-2» через полторы недели

Стало известно, когда полузащитник «Спартака» , переведенный в дубль, возобновит тренировки.

23-летний хавбек приступит к занятиям через полторы недели, когда начнет подготовку к чемпионату ФНЛ-2020/21.

Сообщалось, что Гулиева перевели в «Спартак-2» из-за конфликта с сербским тренером Владом Чепзановичем, проводящим занятия вместо . Первая команда начала подготовку к рестарту РПЛ, а игрок был отправлен заниматься дома.

В сезоне-2019/20 полузащитник провел 15 матчей за «Спартак» и не совершил ни одного результативного действия.

Гулиев вылетел из «Спартака» – и тут не о чем грустить