Гулиев начнет тренировки со «Спартаком-2» через полторы недели

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Стало известно, когда полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, переведенный в дубль, возобновит тренировки.

23-летний хавбек приступит к занятиям через полторы недели, когда «Спартак-2» начнет подготовку к чемпионату ФНЛ-2020/21.

Сообщалось, что Гулиева перевели в «Спартак-2» из-за конфликта с сербским тренером Владом Чепзановичем, проводящим занятия вместо Доменико Тедеско. Первая команда начала подготовку к рестарту РПЛ, а игрок был отправлен заниматься дома.

В сезоне-2019/20 полузащитник провел 15 матчей за «Спартак» и не совершил ни одного результативного действия.

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