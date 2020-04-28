Цорн о будущем Гулиева: «Перевод в «Спартак-2» пока ничего не значит – будем думать. Не стоит его так строго осуждать, как делают СМИ»

Генеральный директор «Спартака» ответил на вопросы о переводе полузащитника в дубль.

– Каковы теперь перспективы Гулиева? Почти нет сомнений, что в основу он больше не вернется.

– Мы перевели его в , но это пока ничего не означает – будем думать. Человека не стоит так строго осуждать, как это делают СМИ.

В последнее время Гулиев вел себя в коллективе нормально, выполнял весь объем работы на тренировках. Не стоит ставить на Аязе крест. Требуется время, чтобы сделать правильные выводы и принять окончательное решение.

– Может быть, после перевода в «двойку» Гулиеву стоило высказаться публично? В соцсетях обсуждают версию, что это лично вы запретили Аязу выступать в медиапространстве.

– Это не так, просто каждый комментарий должен быть согласован пресс-службой клуба. Понимаю, когда нет футбола, надо о чем-то писать и общаться с игроками. Замечу, что слова Аяза в СМИ никак не изменили бы решение по нему.

– Год назад Гулиев избил в Москве гражданина США, он часто получает необязательные желтые карточки – очевидно, что у хавбека что-то не так с поведением. Как вы считаете – он уже неисправим?

– Не мне судить, возможны ли изменения в его характере или нет. Инцидент с американцем случился до моего появления в «Спартаке», эта тема никак не связана с нынешней ситуацией.

Предупреждения же говорят об эмоциональном поведении на поле, но ведь футбол без страсти мертв. Лично у меня с Аязом никаких проблем не возникало. Нет их и сейчас.

– При Тедеско полузащитник провел на поле всего 11 минут в двух матчах. Видимо, штаб на него уже не рассчитывает.

– Из индивидуальных разговоров с самим футболистом и тренерами знаю, что с Гулиевым никогда не терялась коммуникация. Аязу говорили, в каком статусе он находится, какая роль ему отводится в команде.

Понятно, что для любого игрока недостаточно 11 минут на поле на довольно протяженном отрезке. Но это связано не с тем, что Тедеско на него не надеялся и не хотел ставить – часть матчей Аяз пропустил по болезни, в том числе и на весеннем отрезке.

Тем более странно говорить о том, что этот футболист не нужен тренеру и первой команде, когда впереди два месяца сверхинтенсивного игрового графика в режиме «через два дня на третий». Шанс улучшить свою игровую статистику у Гулиева точно был.

– А вы говорили с Гулиевым после конфликта?

– Наш личный разговор тет-а-тет еще предстоит. Сейчас мы изолированы в Тарасовке, а Гулиева здесь уже нет, поэтому пообщаться не можем. Его просто проинформировали о переводе в «Спартак-2».

– И какие эмоции в этот момент возникли у игрока?

– Я при этом не присутствовал – решение объявил начальник команды. Понятно, Аяз не обрадовался, но, насколько знаю, не вспылил, отнесся с пониманием – знал, что стало поводом, – сказал Цорн.

Гулиева перевели в «Спартак-2» из-за конфликта с сербским тренером Владом Чепзановичем, проводящим занятия вместо .

Гулиев вылетел из «Спартака» – и тут не о чем грустить