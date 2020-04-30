Вратарь сборной США Стеффен раскритиковал Трампа: «Хочу быть уверен, что жизни черных важны для моей страны»

Теги Манчестер Сити сборная США по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия происшествия Фортуна Дюссельдорф Зак Стеффен Политика дискриминация Дональд Трамп Футбол

Американский вратарь «Манчестер Сити» Зак Стеффен, выступающий за «Фортуну» на правах аренды, раскритиковал президента США Дональда Трампа.

25-летний голкипер обвинил Трампа в лицемерии, ретвитнув его январский призыв к властям Ирана не убивать протестующих в стране.

«Для меня как для вратаря сборной США большая честь играть с ее эмблемой на груди. Я с гордостью защищаю ворота команды на поле и усердно работаю, чтобы представлять свою страну в лучшем свете на поле.

Но что это значит, если сама страна, ворота которой я защищаю, не защищает своих граждан, похожих на меня? Когда лидеры государства ни во что не ставят наши гражданские права? Когда наши жизни под угрозой просто из-за того, что мы существуем?

Если я буду выступать под флагом США, я хочу быть уверен, что мне есть за что бороться. Я хочу быть уверен, что моей стране важны жизни чернокожих. Что наши лидеры видят нас. Слышат нас. Я с гордостью представляю свою страну. И все, что я прошу, это защиты от своего государства.

С меня хватит. Я выступаю за перемены. Перемены, которые должны были произойти еще несколько лет назад. Сегодня мы подтвердили силу соцсетей, и эти публикации стали отличным началом, но давайте всю эту энергию и сплоченность перенесем на наши сообщества.

Я хочу построить более безопасный мир и гарантировать лучшее будущее следующим поколениям. Присоединяйтесь», – написал Стеффен в твиттере.

25 мая погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья