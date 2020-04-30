Вратарь сборной США Стеффен раскритиковал Трампа: «Хочу быть уверен, что жизни черных важны для моей страны»

Американский вратарь , выступающий за на правах аренды, раскритиковал президента США Дональда Трампа.

25-летний голкипер обвинил Трампа в лицемерии, ретвитнув его январский призыв к властям Ирана не убивать протестующих в стране.

«Для меня как для вратаря сборной США большая честь играть с ее эмблемой на груди. Я с гордостью защищаю ворота команды на поле и усердно работаю, чтобы представлять свою страну в лучшем свете на поле.

Но что это значит, если сама страна, ворота которой я защищаю, не защищает своих граждан, похожих на меня? Когда лидеры государства ни во что не ставят наши гражданские права? Когда наши жизни под угрозой просто из-за того, что мы существуем?

Если я буду выступать под флагом США, я хочу быть уверен, что мне есть за что бороться. Я хочу быть уверен, что моей стране важны жизни чернокожих. Что наши лидеры видят нас. Слышат нас. Я с гордостью представляю свою страну. И все, что я прошу, это защиты от своего государства.

С меня хватит. Я выступаю за перемены. Перемены, которые должны были произойти еще несколько лет назад. Сегодня мы подтвердили силу соцсетей, и эти публикации стали отличным началом, но давайте всю эту энергию и сплоченность перенесем на наши сообщества.

Я хочу построить более безопасный мир и гарантировать лучшее будущее следующим поколениям. Присоединяйтесь», – написал Стеффен в твиттере.

25 мая погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.