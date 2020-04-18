Салугин о премии за победу в Кубке УЕФА: «В «Зените» заплатили по 1 млн евро. В ЦСКА – в 10 раз меньше»

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Экс-форвард ЦСКА Александр Салугин рассказал о премиальных, которые игроки получили за победу в Кубке УЕФА.

«По меркам «Зенита», где люди получили по 1 млн евро на человека, мы получили раз в 10 меньше. Но у ЦСКА не было таких возможностей.

Сколько заплатили – столько и заплатили. Все и так хорошо зарабатывали, зарплату получали вовремя и были довольны», – сказал Салугин.

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