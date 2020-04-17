Игорь Шалимов: «Я и команда за то, чтобы чемпионат прекратился и «Ахмат» остался в РПЛ»

Главный тренер поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона и распределении мест по промежуточной таблице.

– У вас же наверняка есть информация или прогноз – будем ли доигрывать?

– Как все развивается, у меня есть ощущение, что мы не доиграем. Но нам нельзя об этом говорить, это я сейчас здесь говорю. Надеюсь, это все выходить куда-то не будет, не будут выдергивать из контекста и делать свои заголовки спортивные издания.

Нам не надо об этом думать. Мы 10-го все собираемся, проблема с иностранцами у нас будет, где-то до 17 мая закрыты аэропорты. Мы все должны собраться, пройти тест на коронавирус, потом по ходу посмотрим, будем сидеть на карантине или нет, и проступаем к тренировкам.

Пока ориентируемся на 21 или 28 июня как на дату возобновления чемпионата. Хотя все будет понятнее 15 мая, будет видеоконференция всех руководителей клуба. На спад ничего не идет, зараженных все больше с каждым днем. Сложно что-то говорить.

Что касается того, возобновим или не возобновим... Ты делаешь заявления – я за что, команда наша за что? Конечно, за то, чтобы чемпионат прекратился и мы остались в Премьер-лиге, разобрались с игроками, у которых заканчиваются контракты. И даже за два месяца, если скажут, что чемпионат начнется там 1 августа, мы можем собраться, начать тренироваться.

Если бы я сказал, что я или мы все тут за то, чтобы доиграть чемпионат, игроки и остальные, желающие добра «Ахмату», сказали бы, что у меня с головой не все нормально. Наша позиция понятна, исходя из места в таблице, – сказал Шалимов.

«Ахмат» набрал 20 очков в 22 турах и замыкает таблицу чемпионата России.

Шалимов вышел в инстаграм и назвал россиян дармоедами. А затем удалил пост и сказал, что пошутил