Игорь Шалимов: «Я бы признал «Зенит» чемпионом, но это будет титул с оговоркой. Фанаты «Спартака» будут их попрекать этим»

Главный тренер рассказал, нужно ли определять чемпиона в России, если РПЛ не сумеют доиграть.

– Как вы считаете, надо ли в таком чемпионате признавать чемпиона? Или надо сделать как в Голландии, где чемпиона нет?

– Я не знаю. Тут такая вещь... Никто не примет такого решения, чтобы все были довольны.

Если не признать «Зенит» чемпионом... Здесь задача – попасть в Лигу чемпионов. Это важно для УЕФА. Им без разницы, признают ли «Аякс», «Зенит» или «ПСЖ» чемпионом. Важно понимать, кто попадает в еврокубки. Сами лиги должны разбираться.

Такой отрыв приличный... Самая ожесточенная борьба сейчас – между и «Спартаком». Спартаковские болельщики, если признают «Зенит» чемпионом, все равно будут это обсуждать. Это война такая. Я не знаю, в интернете.

Они будут там: «Что вы там? Какие вы чемпионы? Мы чемпионы больше» и так далее. Все равно будут попрекать этим. Я бы признал, но это будет чемпионство с оговоркой, хоть и большой отрыв.

Если чемпионат возобновится, то я на 99% уверен, что «Зенит» станет чемпионом, потому что 8 игр – это «Зениту» надо проиграть три матча, выиграть еще три и два сыграть вничью. А «Краснодару» и «Локомотиву» нужно шесть выиграть и две сыграть вничью.

Очень слабо в это верю. Не верю в то, что «Зенит» может проиграть три матча из восьми, – сказал Шалимов.

Шалимов про РПЛ: «Зенит» надо объявить чемпионом в кавычках. Они за возобновление, чтобы фанаты «Спартака» потом не троллили»