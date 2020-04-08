Дмитрий Селюк: «Путин награждает Семина, а Кикнадзе считает, что тренер не удовлетворяет его амбициям»

Футбольный агент прокомментировал слухи о том, что серб Марко Николич может сменить на посту главного тренера «Локомотива».

«С точки зрения спортивных результатов к Семину не может быть ни малейших вопросов ни у одного человека. Он самый титулованный тренер России.

Далее берем экономическую составляющую. Семин не генеральный директор, но участием команды в Лиге чемпионов за этот период он уже принес в клубную казну 60 млн евро. И высока вероятность, что эта сумма достигнет 90 млн евро с учетом того, что «Локомотив» идет в зоне Лиги чемпионов.

Итого: спортивная составляющая – лучше не бывает, экономическая – тоже супер. И этого тренера хочет убрать из команды генеральный директор клуба.

Я уверен, что когда Кикнадзе в декабре 2018 года назначался генеральным директором «Локомотива», он ассоциировался с порядочным человеком, который болеет за дела клуба, будет сотрудничать с Юрием Палычем и достигать хороших результатов. Но в итоге полтора года нахождения в статусе генерального директора он провел в постоянных скандалах.

И этот человек хочет убрать из «Локомотива» великого тренера, легенду тренерского цеха. И променять его он хочет на человека, сидящего без работы, выгнанного из клубов Венгрии и Словении.

Неужели мы себя так низко ценим, что таких гуру, как Семин, будет менять зачуханный тренер из Сербии, который не работал ни в одном приличном чемпионате.

Мне странно, что Кикнадзе делает такие вещи за спиной, боясь говорить открыто. Он до сих пор не озвучил позицию клуба по этому вопросу, хотя контракт Семина заканчивается уже 31 мая. Даже для того, чтобы только доиграть этот чемпионат, надо продлевать контракт с Семиным.

Но если даже сейчас предложить контракт Семину на полтора-два месяца, а потом заменить его на Николича, с которым уже подписан преконтракт с 1 июля, это будет просто плевком в лицо Юрия Палыча. Скажите ему все в глаза, скажите в глаза общественности, но не надо делать подлые вещи за спиной.

А если мои аргументы недостаточны, и Кикнадзе все же приведет этого Николича, то я умоляю вас подписать с ним бумагу о том, что если Николич с не будет в тройке призеров, то он уйдет в этот же момент вместе с Кикнадзе», – сказал Селюк.

«У меня вопрос к господину Кикнадзе: он считает себя выше президента страны? Путин Семина награждает, а Кикнадзе считает, что Юрий Палыч не удовлетворяет его амбициям.

Он плюет на награду Путина? Хотелось бы услышать внятный ответ от этого проходимца!» – добавил агент в твиттере.