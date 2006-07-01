Каррагер об ЛЧ-2006/07: «Руни сказал, что когда «Ливерпуль» выбил «Челси», игроки «МЮ» праздновали»

Экс-защитник Джейми Каррагер поделился воспоминаниями о Лиге чемпионов-2006/07.

«Уэйн Руни рассказал мне историю. Думаю, что это был 2007 год. «Ливерпуль» играл с , а «Манчестер Юнайтед» – с «Миланом» [в 1/2 финала турнира].

«Милан» в итоге обыграл их, а мы должны были играть накануне вечером. И сказал мне, что когда мы обыграли «Челси» по пенальти, все игроки «МЮ», смотревшие этот матч вместе в отеле, праздновали.

Все думают, что «Ливерпуль» и – заклятые соперники, так что эта ситуация показывает, насколько они уважали нашу команду, а также как Моуринью и «Челси» раздражали остальных», – вспомнил Каррагер.