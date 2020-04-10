Каррагер о трансфере Торреса из «Ливерпуля» в «Челси»: «Знал, что мы их надули»

Бывший защитник «Ливерпуля» вспомнил о трансфере форварда в «Челси».

«Я не мог в это поверить. Я знал, что мы надули «Челси». Последние 12 месяцев в он был тенью самого себя.

В течение 18 месяцев в «Ливерпуле» он был лучшим нападающим в мире. У него была отличная статистика в матчах против «Челси», и это, я думаю, запомнилось владельцу клуба. В том сезоне Торрес оформил дубль в игре с «Челси». Думаю, тогда Абрамович и принял решение.

В то время 50 миллионов фунтов были большими деньгами, мы все были в шоке. Конечно, мы были опустошены тем, что Торрес уходит, но мы не могли поверить, что получили 50 миллионов фунтов.

Вероятно, в итоге мы сами сделали что-то похожее, купив Энди Кэрролла за 35 млн фунтов, но мы также получили Луиса Суареса. Меня совсем не удивило, что у Торреса в «Челси» не пошло», – рассказал Каррагер.

Торрес перешел в из «Ливерпуля» за 50 млн фунтов в 2011 году. В 106 матчах в АПЛ за «синих» он забил 20 голов, в 102 играх за мерсисайдцев – 65.

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