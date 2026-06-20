  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Ибрагимович считает, что США могут выиграть ЧМ-2026: «Начинайте верить. За ними целая страна. Когда имеешь такую поддержку – тебя сложно обыграть»

0
Ибрагимович считает, что США могут выиграть ЧМ-2026: «Начинайте верить. За ними целая страна. Когда имеешь такую поддержку – тебя сложно обыграть»
Ибрагимович допустил, что сборная США может выиграть ЧМ-2026.

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович допустил, что сборная США может выиграть ЧМ-2026.

Команда тренера Маурисио Почеттино начала турнир с двух побед – над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0).

«Если вы не верили раньше, я повторю: начинайте верить. За ними целая страна. Когда имеешь такую поддержку, то тебя сложно обыграть. Очень хорошая игра против Австралии. Но, честно говоря, Австралия не создала угроз для соперника.

Все, что происходило до чемпионата мира, не имеет значения. Важно то, что происходит сейчас. Сейчас команда получила импульс – он им и необходим.

Им нужно продолжать набирать уверенность от игры к игре. Выйдя в плей-офф, они могут дать отдохнуть некоторым футболистам. Все выглядит хорошо», – сказал Златан Ибрагимович в эфире Fox.

На вопрос о том, может ли США выиграть чемпионат мира, экс-футболист ответил: «Да».

США начали ЧМ с двух побед. Уже в плей-офф!

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура26728 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoЗлатан Ибрагимович
logoМаурисио Почеттино
logoСборная США по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вполне возможно если всем игрокам соперников отказать в визе, поместить в камеру, то у США есть шансы.
Ну и конечно судьи и ВАР также должны быть в команде Мстителей
ОтветBorn is the King
Вполне возможно если всем игрокам соперников отказать в визе, поместить в камеру, то у США есть шансы. Ну и конечно судьи и ВАР также должны быть в команде Мстителей
Ирония понятна, но вообще Ибра прав – по игре в футбол на данный момент США лучшие, вряд ли они победят конечно, но Хорватию/Марокко вполне могут исполнить
да так про любую команду можно сказать, что за ними целая страна. Обыграли пока что 2 команды, которые они обязаны были обыгрывать дома. Также как Россия в свое время дома обыграла СА и Египет уверенно. Но в плей-офф, скорее всего, вылетят от первой же топовой сборной.
Ответkorysh
да так про любую команду можно сказать, что за ними целая страна. Обыграли пока что 2 команды, которые они обязаны были обыгрывать дома. Также как Россия в свое время дома обыграла СА и Египет уверенно. Но в плей-офф, скорее всего, вылетят от первой же топовой сборной.
Смотря что считать топовой. От Англии/Испании вылетят, а вот Нидерланды или Бразилию в нынешнем их состоянии вполне могут обыграть
Как в США на ОИ американские студенты у СССР, Красной машины, выиграли. Шок у всех был.
"Чудо на льду" - под таким названием в историю матч вошел. Если аналогии провести - то в футбол сейчас даже проще, пожалуй.
Мы забываем, что может делать админресурс. Один щелчок пальцев и чемпионом станет тот, чьи пальцы.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Почеттино о 2:0 с Австралией: «США доминировали в игре против очень сильной команды. Я подумал, что нам будет сложно, еще после жеребьевки»
вчера, 21:53
США вышли в плей-офф ЧМ-2026 после победы над Австралией
вчера, 21:05
Рекомендуем
Главные новости
Турция – Парагвай. 0:1 – Галарса забил на 2-й минуте! Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
ЧМ-2026. Турция играет с Парагваем, Бразилия разгромила Гаити, США победили Австралию, Шотландия уступила Марокко
8 минут назадLive
Смотрите игру Турция – Парагвай в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
8 минут назадВидеоСпортс"
Винисиус – лучший игрок матча Бразилии и Гаити. Вингер забил и сделал передачу
12 минут назад
Бразилия переиграла Гаити – 3:0! Кунья сделал дубль, Винисиус забил
36 минут назад
Хенесс о ЧМ-2026: «Фиаско для футбола. 2000 долларов за билет на финал – к чему это приведет? Я за коммерциализацию, но не в экстремальной форме»
44 минуты назад
Рафинья не доиграл матч с Гаити и был заменен на 40-й минуте. Форвард присел на корточки в паузе и не продолжил игру
сегодня, 01:35
Винисиус поучаствовал во всех четырех голах Бразилии на ЧМ-2026. У вингера «Реала» 2+1 в 2 матчах турнира
сегодня, 01:25
«Португалия играет вдесятером, пока Роналду на поле. Пусть фитнес-браслет и показывает, что биологический возраст – 29 лет, это все иллюзии». Нигматуллин о Криштиану
сегодня, 01:15
Мостовой о Роналду: «Не воспринимаю критику. Я всю жизнь отдал футболу и знаю, что это такое. Там игроки на 15 лет его моложе – выходите и делайте результат»
сегодня, 00:48
Ко всем новостям
Последние новости
Бразилия с 4 очками лидирует в группе C после двух туров ЧМ-2026. Марокко идет 2-й, Шотландия – 3-й, Гаити вылетело
26 минут назад
Гюлер, Йылдыз, Чалханоглу, Энсисо и Касерес – в стартовых составах Турции и Парагвая на ЧМ-2026
сегодня, 02:00
Бразилия 5 раз попала в офсайд в первом тайме матча с Гаити. За всю игру с Марокко – ни разу
сегодня, 01:43
ЦСКА может подписать Бориско, но оставить вратаря на сезон в «Балтике» в аренде. Это наиболее вероятный вариант сделки («СЭ»)
сегодня, 01:01
64 146 зрителей посетили матч Шотландии и Марокко на ЧМ-2026. Стадион в Бостоне вмещает 65 000 болельщиков
сегодня, 00:36
Сайбари с победным голом стал лучшим игроком матча Шотландия – Марокко
сегодня, 00:24
У Шотландии 0 ударов в створ в матче с Марокко. Команда Кларка пробила 6 раз против 12 ударов у соперника
сегодня, 00:12
Результаты группы C на чемпионате мира по футболу 2026
сегодня, 00:12
Фриман с оценкой 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча США – Австралия. Берджесс и Бич – худшие
вчера, 23:58
Результаты группы D на чемпионате мира по футболу 2026
вчера, 23:28
Рекомендуем