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  4. Хенесс о ЧМ-2026: «Фиаско для футбола. 2000 долларов за билет на финал – к чему это приведет? Я за коммерциализацию, но не в экстремальной форме»

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Хенесс о ЧМ-2026: «Фиаско для футбола. 2000 долларов за билет на финал – к чему это приведет? Я за коммерциализацию, но не в экстремальной форме»
Ули Хенесс о ЧМ-2026: фиаско для футбола.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс критически относится к ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

«Считаю, что этот чемпионат мира станет фиаско для футбола.

Две тысячи долларов за билет на финал в средней ценовой категории – к чему это все приведет? Я всегда был сторонником коммерциализации футбола, но не в такой экстремальной форме. Не хочу поддерживать это, покупая билеты», – сказал Ули Хенесс в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Хенесс мог бесплатно остановиться в доме друга во Флориде во время турнира. «Но у меня совершенно не было желания ехать на этот чемпионат мира. И даже если бы оно у меня было, я бы потерял его, узнав о выгодном местоположении дома», – добавил функционер.

По словам Хенесса, предложенное жилье находилось всего в пяти минутах от поместья президента США Дональда Трампа.

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АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
logoУли Хенесс
logoДональд Трамп
logoБавария
logoЧемпионат мира по футболу
logoбундеслига Германия

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