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  4. Бразилия – Гаити – 3:0. Кунья сделал дубль, Винисиус забил. Онлайн-трансляция

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Бразилия переиграла Гаити – 3:0! Кунья сделал дубль, Винисиус забил
Бразилия победила Гаити в Филадельфии.

В группе C в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии обыграла команду Гаити (3:0).

На 24-й минуте Матеус Кунья открыл счет, сыграв на добивании. На 36-й минуте Кунья сделал дубль. В добавленное время к первому тайму Винисиус реализовал выход один на один.

Игра прошла в Филадельфии.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира. 2 тур
20 июня 00:30, Линкольн Файненшел Филд
Логотип домашней команды
Бразилия
Завершен
3 - 0
1.52xG0.26
Логотип гостевой команды
Гаити
Матч окончен
81’
Белльгард   Этьен
Бруно Гимараэс   Эдерсон
81’
Винисиус Жуниор   Данило
81’
72’
Жан-Жак
71’
Провиденс   Жозеф
Дуглас Сантос
65’
Матеус Кунья   Эндрик
64’
Лукас Пакета   Мартинелли
64’
62’
Казимир   Дидсон
46’
Аркю   Симон
46’
Пьерро   Изидор
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Пьерро
  Винисиус Жуниор
45’
+3’
Рафинья   Роша
40’
  Матеус Кунья
36’
  Матеус Кунья
23’
4’
Аркю
Бразилия
Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Лукас Пакета, Каземиро, Бруно Гимараэс, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья, Рафинья
Запасные: Матеус Кунья, Рафинья, Уэвертон, Алекс Сандро, Бремер, Рожер, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Фабиньо, Игор Тиаго, Винисиус Жуниор, Эдерсон, Лео Перейра, Луис Энрике
1тайм
Гаити:
Пласид, Эксперьенс, Аркю, Делькруа, Аде, Дюверн, Провиденс, Белльгард, Жан-Жак, Казимир, Пьерро
Запасные: Белльгард, Казимир, Пьерро, Пьер, Лакруа, Провиденс, Пьер, Метусала, Поген, Сент, Назон, Дюверже, Термонси, Фортюне, Аркю
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
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Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Спортс’’
logoСборная Бразилии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
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logoСборная Гаити по футболу
logoМатеус Кунья
logoВинисиус Жуниор

Комментарии

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Заметьте, от Рафиньи в атаке вообще никакой остроты.
Вся игра через Вини.
ОтветStasinho7
Заметьте, от Рафиньи в атаке вообще никакой остроты. Вся игра через Вини.
Виноват Анчи)
Вини сегодня очень хорош. Поучаствовал во всех трех голах
Ответlaruff
Вини сегодня очень хорош. Поучаствовал во всех трех голах
Да вцелом пока лучший игрок Бразилии на турнире и один из лучших на всём чемпионате. Все таки Анчи это явно его тренер. Можно сколько угодно не любить его как человека, но как игрок в прайме он очень хорош
Хорошо, что заменили Рафинью. Понимаю, травма, но играет он плохо. В Барсе к нему претензий не предъявляют, хотя началось там. Может в сборной до него дойдет, что надо прибавить.
ОтветКино Музыка
Хорошо, что заменили Рафинью. Понимаю, травма, но играет он плохо. В Барсе к нему претензий не предъявляют, хотя началось там. Может в сборной до него дойдет, что надо прибавить.
Вроде анчи ему дал ту же свободу что и в Барсе, только в барсе он больше к левому флангу привязан, а в сборной ближе к родному правому, но не идет что-то
ОтветFikret Belozoglu
Вроде анчи ему дал ту же свободу что и в Барсе, только в барсе он больше к левому флангу привязан, а в сборной ближе к родному правому, но не идет что-то
У фанов Барсы/Реала нормально любую лабуду писать про оппонентов и их игроков? )
Ну какая свобода у Рафиньи в Барсе? Рафинья как раз не игрок свободной роли, а игрок структуры, системы, хорошо выученный тактически и дисциплинированно выполняющий конкретные задачи. И раскрылся он на позиции левого вингера, который действует не по ширине, а в полуфланге, но в Бразилии слева один из лучших по таланту левых вингеров в мире, да и Анчи не ставит такой футбол, где у каждого были бы очень четкие, оговоренные роли. Анчелотти не виноват, просто условному Тухелю или Нагельсманну Рафинью вписать было бы проще. Ну и не забываем, что за последние полгода Рафа пропустил 2-2.5 месяца из-за травм, да и по сезону в целом выбывал часто, и никак не мог набрать кондиции.
А рафинья был бы в офсайде в этом моменте. Вот и вся разница между краями атаки Бразилии
У Анчелотти аллергия на Эндрика, даже если вся атака переломается то он выпустит весь состав, а Эндрика оставит на десерт
Каземиро против Казимира
Второй тайм ни о чем. Бразильцев можно понять, игра сделана, но вышедшие на замену могли бы и что-то попробовать.
Удачи сборной Бразилии
ОтветКим_1116152348
За Гаити
😁😁😁
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