Матч окончен
Бразилия переиграла Гаити – 3:0! Кунья сделал дубль, Винисиус забил
Бразилия победила Гаити в Филадельфии.
В группе C в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии обыграла команду Гаити (3:0).
На 24-й минуте Матеус Кунья открыл счет, сыграв на добивании. На 36-й минуте Кунья сделал дубль. В добавленное время к первому тайму Винисиус реализовал выход один на один.
Игра прошла в Филадельфии.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Спортс’’
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Вся игра через Вини.
Ну какая свобода у Рафиньи в Барсе? Рафинья как раз не игрок свободной роли, а игрок структуры, системы, хорошо выученный тактически и дисциплинированно выполняющий конкретные задачи. И раскрылся он на позиции левого вингера, который действует не по ширине, а в полуфланге, но в Бразилии слева один из лучших по таланту левых вингеров в мире, да и Анчи не ставит такой футбол, где у каждого были бы очень четкие, оговоренные роли. Анчелотти не виноват, просто условному Тухелю или Нагельсманну Рафинью вписать было бы проще. Ну и не забываем, что за последние полгода Рафа пропустил 2-2.5 месяца из-за травм, да и по сезону в целом выбывал часто, и никак не мог набрать кондиции.