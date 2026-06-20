Бразилия победила Гаити в Филадельфии.

В группе C в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии обыграла команду Гаити (3:0).

На 24-й минуте Матеус Кунья открыл счет, сыграв на добивании. На 36-й минуте Кунья сделал дубль. В добавленное время к первому тайму Винисиус реализовал выход один на один.

Игра прошла в Филадельфии.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча .

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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