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  4. Винисиус поучаствовал во всех четырех голах Бразилии на ЧМ-2026. У вингера «Реала» 2+1 в 2 матчах турнира

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Винисиус поучаствовал во всех четырех голах Бразилии на ЧМ-2026. У вингера «Реала» 2+1 в 2 матчах турнира
Винисиус поучаствовал во всех четырех голах Бразилии на ЧМ-2026.

Винисиус Жуниор поучаствовал во всех четырех голах сборной Бразилии на ЧМ-2026 на данный момент.

Вингер «Реала» принял участие в трех голах в первом тайме второго тура против Гаити (3:0, перерыв).

На 23-й минуте Матеус Кунья открыл счет в матче. Он оказался на добивании после того, как вратарь Жони Пласид отбил удар Винисиуса, но голевую передачу в этом эпизоде он не получил.

На 36-й минуте Кунья оформил дубль после того, как Винисиус своей передачей вывел партнера один на один по левому флангу штрафной.

В добавленное время к первому тайму Винисиус отличился сам, реализовав выход один на один.

В первом матче турнира с Марокко (1:1) футболист «Реала» также забил гол. В его активе, таким образом, 2 гола и 1 передача в 2 матчах ЧМ-2026.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Гаити.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Гаити по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoЧемпионат мира по футболу
logoМатеус Кунья
logoЛа Лига
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Комментарии

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Разница в индивидуальном классе между Вини и Рафинья конечно поражает
Когда хорош - тогда хорош, без вопросов
Уже третий гол на чемпионатах мира, скоро криштика догонит:)🤣🤣🤣
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