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  4. Рафинья не доиграл матч с Гаити и был заменен на 40-й минуте. Форвард присел на корточки в паузе и не продолжил игру

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Рафинья не доиграл матч с Гаити и был заменен на 40-й минуте. Форвард присел на корточки в паузе и не продолжил игру
Рафинья не доиграл матч против Гаити.

Форвард сборной Бразилии Рафинья досрочно завершил матч второго тура ЧМ-2026 против Гаити (3:0, перерыв).

На 40-й минуте футболист, представляющий «Барселону», был вынужденно заменен на Райана.

В одной из пауз в игре Рафинья присел на корточки, после чего сразу отправился на замену.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Гаити.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoРафинья Диас
logoСборная Бразилии по футболу
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logoЧемпионат мира по футболу
logoРайан Роша
logoСборная Гаити по футболу
logoБарселона

Комментарии

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Желаем здоровья, надеюсь ничего серьезного. Но в целом, честно говоря, при отсутствии системной игры Флика, Рафинья превращается в обычного игрока, которым он был до прихода немца в Барселону
Ответkorysh
Желаем здоровья, надеюсь ничего серьезного. Но в целом, честно говоря, при отсутствии системной игры Флика, Рафинья превращается в обычного игрока, которым он был до прихода немца в Барселону
Флик вообще даже Жерара Мартина умудрился встроить и обучить так, что тот стал похож на нормального игрока, а с Рафиньей было намного проще)
Не удивлюсь, если это его последний матч на ЧМ. Поставлен не на свою позицию, играет плохо.
ОтветКино Музыка
Не удивлюсь, если это его последний матч на ЧМ. Поставлен не на свою позицию, играет плохо.
Так справа его родная позиция так-то)
ОтветFikret Belozoglu
Так справа его родная позиция так-то)
Не знал... видимо, что-то забыл. Тогда совсем дело плохо.
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