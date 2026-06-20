Рафинья не доиграл матч с Гаити и был заменен на 40-й минуте. Форвард присел на корточки в паузе и не продолжил игру

Рафинья не доиграл матч против Гаити.

Форвард сборной Бразилии Рафинья досрочно завершил матч второго тура ЧМ-2026 против Гаити (3:0, перерыв).

На 40-й минуте футболист, представляющий «Барселону», был вынужденно заменен на Райана .

В одной из пауз в игре Рафинья присел на корточки, после чего сразу отправился на замену.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Гаити.