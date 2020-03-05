Крауч расставил 5 легендарных игроков по порядку: Роналдо первый, Скоулз выше Хави

Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч расставил по местам (от лучшего к худшему) пятерку предложенных ему игроков – Зинедина Зидана, Роналдо, Роналдиньо, Пола Скоулза и Хави.
«Это тяжело, но я могу это сделать», – сказал Крауч.
На первое место он поставил Роналдо.
«Он оказал огромное влияние на многих игроков, поэтому называть его толстяком несправедливо. Это все равно что назвать толстяком Дэвида Аттенборо (знаменитый британский телеведущий, создатель документальных фильмов о природе – прим.). Нужно относиться ко всем с уважением, будь то футболист или натуралист.
Это один из лучших игроков, мы не должны так неуважительно относиться к нему только потому, что есть еще один Роналду, который тоже с другой планеты. Бразильский Роналдо был настолько хорош, что и с лишним весом забивал по 30 голов в сезоне за «Реал», – сказал Крауч.
Второе место досталось Зидану, третье – Роналдиньо. «Зидан был лучше», – сказал Крауч.
Четвертым он назвал Скоулза, а пятым – Хави.
«Пол Скоулз – номер четыре, а Хави – номер пять. Очень трудно поставить его на последнее место, это абсолютно точно игрок мирового класса, но мне предложили четырех игроков, которые еще лучше. Я люблю тех футболистов, чья игра заставляет вскочить с места. Я хочу, чтобы Скоулз стоял выше Хави, так как он мог больше изменить игру.
Хави был одним из лучших на своей позиции, но Скоулз мог делать все что угодно – забивать головой, забивать с любой позиции, появляясь как бы из ниоткуда, и в то же время вести игру, как Хави. Считаю, что у Скоулза в сумме было больше навыков», – сказал Крауч.
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