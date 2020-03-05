Крауч расставил 5 легендарных игроков по порядку: Роналдо первый, Скоулз выше Хави

Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч расставил по местам (от лучшего к худшему) пятерку предложенных ему игроков – Зинедина Зидана, Роналдо, , Пола Скоулза и Хави.

«Это тяжело, но я могу это сделать», – сказал Крауч.

На первое место он поставил .

«Он оказал огромное влияние на многих игроков, поэтому называть его толстяком несправедливо. Это все равно что назвать толстяком Дэвида Аттенборо (знаменитый британский телеведущий, создатель документальных фильмов о природе – прим.). Нужно относиться ко всем с уважением, будь то футболист или натуралист.

Это один из лучших игроков, мы не должны так неуважительно относиться к нему только потому, что есть еще один Роналду, который тоже с другой планеты. Бразильский Роналдо был настолько хорош, что и с лишним весом забивал по 30 голов в сезоне за «Реал», – сказал Крауч.

Второе место досталось Зидану, третье – Роналдиньо. «Зидан был лучше», – сказал Крауч.

Четвертым он назвал Скоулза, а пятым – Хави.

«Пол Скоулз – номер четыре, а Хави – номер пять. Очень трудно поставить его на последнее место, это абсолютно точно игрок мирового класса, но мне предложили четырех игроков, которые еще лучше. Я люблю тех футболистов, чья игра заставляет вскочить с места. Я хочу, чтобы Скоулз стоял выше Хави, так как он мог больше изменить игру.

Хави был одним из лучших на своей позиции, но Скоулз мог делать все что угодно – забивать головой, забивать с любой позиции, появляясь как бы из ниоткуда, и в то же время вести игру, как Хави. Считаю, что у Скоулза в сумме было больше навыков», – сказал Крауч.

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