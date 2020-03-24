Кокорин о том, что он сосет палец после голов: «Совсем странно выглядит после того, как я просидел в тех местах»

Нападающий «Сочи» рассказал о жизни на карантине из-за коронавируса и о жесте, которым он отмечает забитые мячи.

– Как поддержать себя в форме, если живешь в маленьком пространстве?

– Как я недавно жил полгода назад (смеется). Есть куча программ. Если есть возможность выйти в интернет, открываешь программу – и там все упражнения есть. И делаешь.

Ничего нового придумывать не надо. Элементарные приседания, подтягивания, отжимания.

– Считаете ли дни до окончания самоизоляции?

– У меня есть опыт, находился и в более тяжелых условиях. Поэтому находиться в большом доме с семьей – для меня это не проблема.

– С чем связан жест при праздновании голов (Кокорин сосет большой палец – Sports.ru)?

– Я начал так праздновать, когда у меня родился ребенок. Пока он был маленький, этот жест был актуален.

Но после того, как я просидел в тех местах и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому задумываюсь, что нужно придумать что-то новое.

– Что самое главное всем нужно сделать после самоизоляции?

– Самое главное, что нужно сделать – это все осознать и выйти на улицу другим человеком, с полным пониманием, – приводит слова Кокорина со ссылкой на эфир телеканала ТНТ.

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