Агент Гурцкая: «Кокорин – самый талантливый игрок России. Головин и Миранчуки даже близко не стоят»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о форварде Александре Кокорине, выступающим на правах аренды за «Сочи».

«Я работал с Кокориным, когда занимался «Динамо». Мы соприкасались. Талантливее, чем Кокорин, в России футболиста нет. Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным.

Сейчас он вернулся и показывает, насколько он талантлив. Может быть, Саша немного неорганизован, но он очень талантлив. Я хочу, чтобы он перешел в европейскую команду. Думаю, он играет на уровне «Валенсии».

Я не видел русского игрока сильнее, чем Кокорин. Он делает на поле большую разницу. Для «Зенита» было бы мудрым решением вернуть Кокорина, но тогда надо продавать или Азмуна, или Дзюбу», — сказал Гурцкая в прямом эфире в инстаграме.

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