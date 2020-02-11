Тиджани Бабангида: «Если бы Роналду был африканцем, то давно бы закончил карьеру. Они думают, что всего добились, получив большие деньги»

Экс-форвард сборной Нигерии Тиджани Бабангида поделился мнением о проблемах, которые присущи африканским игрокам.

«Думаю, все завязано на менталитете. Большинство африканцев, получив большие деньги, становятся расслабленными и удовлетворенными.

Посмотрите, как Роналду пашет даже в 35 лет. Если бы он был африканцем, то уже давно перестал бы играть.

В футбол нужно играть, чтобы бить рекорды и оставлять наследие, о котором будут помнить даже после окончания твоей карьеры. Африканцы не ориентируются на это, потому что мы играем ради денег. Когда мы получаем какую-то сумму, то чувствуем себя так, будто всего достигли.

Игроки, которые выросли в Европе, и имели все необходимое – другой случай. Большинство наших талантов вышли из бедности. Так что, когда с кем-то заключают большой контракт, то внимание переключается, а мотивация умирает. Это очень прискорбно», – сказал Бабангида.

Роналду заработает миллиард евро за карьеру первым из футболистов. Это случится в этом сезоне