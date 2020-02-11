Бруну Алвеш: «Роналду ни разу не выиграл у меня воздух. Он может быть лучше меня технически, но тут... Сомневаюсь»

Защитник «Пармы» Бруну Алвеш, ранее выступавший за «Зенит», считает, что играет в воздухе лучше, чем форвард «Ювентуса» .

«Я уже играл против него несколько раз, но он ни разу не выиграл у меня воздух. Он может быть быстрее, лучше технически, но в воздухе... Я сомневаюсь», – сказал Алвеш в прямом эфире в инстаграме.

По данным Transfermarkt, у Алвеша лучший процент выигранных верховых единоборств в Европе:

1. Бруну Алвеш ( ) – 78,4%

2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 74,9%

3. Грант Хэнли («Норвич») – 70,1%

4. Франческо Ачерби («Лацио») – 70,1%

5. Джеймс Тарковски («Бернли») – 69,6%