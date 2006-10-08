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Уткин – Канделаки: «Откуда женщинам знать, как обращаться с членом, если он у тебя между ног один и тот же, без права замены?»

Теги Василий Уткин телевидение Матч ТВ Тина Канделаки Футбол

Журналист и блогер Василий Уткин продолжил конфронтацию с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

«Дорогая Тина, я рад, что и ты тоже нашла, чем заняться, после того как вот уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ».

Спасибо за предложение помощи! Я всегда спрашиваю совета у людей, которые лечились сами. Но грудь я увеличил без помощи хирурга, а губы у меня пухлые от рождения.

Что касается импотенции, тут мы, мужчины, вас, женщин, не спрашиваем. Откуда вам знать, как обращаться с членом, если он у тебя между ног все время один и тот же, пожизненно, без права замены?

Мой тебе совет: бери крючок и переходи к люстре в зале. Там в сравнении с тубзиком просто неуютно», – написал Уткин.

Фото: телеграм-канал Василия Уткина

Канделаки – Уткину: «Одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или импотент. Василий, оплачу визит к врачу»

Шутки в сторону. Василий Уткин – о том, почему невозможно работать с Тиной Канделаки

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