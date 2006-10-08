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Канделаки – Уткину: «Буду рада, когда вы преодолеете все недуги, обретете партнера и вернетесь в профессию»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение соцсети Матч ТВ Тина Канделаки Футбол

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки вновь ответила журналисту и блогеру Василию Уткину.

«Дорогой Василий! Вижу, вы оценили резонанс от упоминания моего имени и хотите еще больше мирской славы.

Берите сколько сможете унести, только в следующий раз поработайте над формулировками, потому что разобрать написанное можно, видимо, только в состоянии крепкого утреннего подпития.

Довольно странно, что мужчина гордится грудью и пухлыми губами, но это очень по-современному. Что там еще осталось – крепкий сон?

Буду искренне рада, когда вы преодолеете все свои недуги, обретете партнера и вернетесь в профессию. Может, появится хотя бы еще одна цель в жизни, кроме как меня комментировать», – написала Канделаки.

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