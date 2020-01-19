Федотов о Кокорине: «Сильный футболист с очень хорошим уровнем интеллекта»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о работе с форвардом .

- Как вам работается с Кокориным и почему используете его больше на фланге, а не на острие? – вопрос Андрея Аршавина.

– Это вынужденная мера. У нас на этой позиции был – он получил карточку, потом заболел. Это позиция оттянутого нападающего, инсайда.

Александр – разносторонний игрок, хорошо себя проявляет, он умеет работать на пространстве, между линиями. Он очень организованно играет при обороне.

Кокорин проявляет лидерские качества – как человек, который повел команду за собой. Важна роль и других футболистов – Нобоа, Цаллагова – которые этот призыв поймали.

- Кокорин – самый сильный футболист, с кем вам довелось работать?

– Этот вопрос мне уже сегодня задавали. Несомненно. У него хороший потенциал. Он показывает свою состоятельность в этом чемпионате.

Очень сильный и разносторонний футболист с очень хорошим уровнем интеллекта. Этого не отнять, 100%, – сказал Федотов в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

В 4 матчах за «Сочи» в РПЛ Кокорин забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

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