Федун о цене на нефть: «Похоже на 1986 год. Тогда Советский Союз не пережил»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о ситуации с коронавирусом на рынке нефти.

«Что произошло со сделкой Организации стран-экспортеров нефти? Если проще ответить, сделка была разорвана. Почему это произошло, я не знаю, поскольку никаких экономических просчетов относительно участия или неучастия сделано не было. В самой негативной ситуации в этой сделке оказываются две страны – Россия и Саудовская Аравия. Дальше вопрос экономических возможностей, резервов и так далее.

Хотя я знаю, что отдельные государственные компании его [выход из сделки] активно лоббировали. Даже те, кто лоббировал, не могли в страшном сне себе представить, что они будут продавать нефть по 25 долларов – цена катастрофическая. Факт остается следующим: Россия демонстративно вышла и заявила, что с 1 апреля увеличим добычу – это удар по экономике Российской Федерации.

Война на истощение, на которой выиграют США, которые имеют самое большое потребление нефти и у которых цена на бензин и топливо привязана к цене на нефть. По нашим расчетам, доходы населения США вырастут на 6%, потери от добычи сланцевой нефти незначительны на этом фоне. Выиграет Китай – на 2% вырастут доходы населения, на такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и Европе. Трамп сказал большое спасибо России и Саудовской Аравии, не зря он объявил о наращивании запаса. С точки зрения рынка нефти, сделанное является очень нелогичным и нерациональным действием. Убить [сланцевую нефть] это не убьет, но действительно сильно ранит. Добыча сланца упадет.

У нас цены на бензин защищены демпфером, население не страдает от роста, но и не получает выгоды от падения. Курс рубля на бирже будет падать, никаких внятных причин для того, чтобы он не падал, нет. Поэтому доходы упадут. Никогда ни Советский Союз, ни Россия не обладали такими финансовыми возможностями выстоять в кризис. Вопрос один: зачем этот кризис вызывать?

По цене [происходящее] похоже на 1986 год. Тогда цена упала со 140 до 42 долларов [в переводе на нынешние деньги]. И Советский Союз не пережил. Может ли увеличиться роль государства в нефтянке? Не исключаю этого. Мне страшно об этом думать, поскольку я нахожусь в частной компании. Не буду комментировать.

Нужно снова договариваться о сделке. Но для начала нужно победить пессимизм тех, кто эту сделку сорвал. Но сколько они будут находить свое мнение, поскольку это достаточно влиятельные силы, с которыми мы не сравнимся», – сказал Федун.

«Финансовый фэйр-плей надо отменять – сейчас его никто не выполнит». Федун – о кризисе в футболе и падении цен на нефть

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