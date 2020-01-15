Песков о словах Федуна про цену на нефть: «Нельзя согласиться, что это катастрофа для России. У нас солидный запас прочности»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова владельца Леонида Федуна, который назвал катастрофической цену на нефть ниже 25 долларов за баррель.

«Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура. В этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России...

Наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития.

Бывали времена, когда цена была еще ниже. Здесь вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу через год, через два или через три.

Даже если кто-то возьмется прогнозировать, вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными», – сказал Песков.

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